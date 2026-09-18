شواغر قيادية بالسعودية.. وظائف مطروحة برواتب تصل لـ350 ألف ريال شهريا

خبرني - في مؤشر يعكس التسارع الكثيف في المشاريع العملاقة والحراك الاقتصادي في السعودية، لم تعد المنافسة في سوق العمل السعودي تتجه نحو عدد الشواغر فقط، بل نحو «نوعية المناصب» والأرقام الفلكية المرتبطة بمسؤولياتها.

ورصدت منصات التوظيف العالمية (مثل لينكد إن وإنديد) هذا الأسبوع موجة من الوظائف التنفيذية العليا والقيادية في الرياض وجدة والمشاريع الكبرى مثل «القدية»، تتنوع بين رؤساء تنفيذيين، ومدراء تشغيل، ونواب رؤساء، بمدخولات مالية تتحرك بين 100 ألف و350 ألف ريال شهرياً لبعض المناصب العليا.

في أعلى القائمة تظهر وظائف الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس المالي ونواب الرؤساء، وهي مناصب ترتبط عادةً بقيادة الشركات أو وظائف إستراتيجية واسعة النطاق.

وتتحرك رواتب الفرص الوظيفية التنفيذية العليا في نطاق واسع يصل إلى 100 ألف 350 ألف ريال شهريًا، بحسب حجم الشركة والقطاع والخبرة، مع متوسط يبلغ نحو 205 آلاف ريال ضمن فئة المناصب التنفيذية العليا.

ومن أبرز الوظائف الموجودة حاليًا في القائمة:

الرئيس التنفيذي – جهة حكومية

الرئيس التنفيذي – تطبيق Trades

الرئيس التنفيذي – شركة Burjline Builders

الرئيس التنفيذي لمنصة لوجستية رقمية – مجموعة الابتكار الاستشارية

الرئيس التنفيذي للعمليات – جهة خاصة

الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع معالجة المياه – رغيب

الرئيس المالي – جهة حكومية

نائب الرئيس للعمليات – جهة حكومية

نائب الرئيس للمالية والإدارة – شركة Midana Exploration

نائب الرئيس للمبيعات في السعودية – Cognition

وتختلف الحزمة الفعلية بشدة من وظيفة إلى أخرى، خصوصًا عندما تدخل المكافآت السنوية والحوافز والأسهم والمزايا ضمن إجمالي التعويض.



القدية.. عشرات الوظائف القيادية في مشروع واحد

اللافت في القائمة هو حضور القدية بعدد كبير من المناصب القيادية، من بينها وظائف على مستوى المدير التنفيذي والمدير الأول.

وتشمل القائمة:

مدير أول – شراكات الوجهة

مدير تنفيذي – التطوير

مدير تنفيذي – التطوير في قطاع الضيافة

مدير تنفيذي – التطوير التجاري

مدير تنفيذي – تطوير المكاتب التجارية

مدير تنفيذي – المالية

مدير أول/مدير – التخطيط التشغيلي والأداء

مدير – التعلم التنظيمي

مدير – التخطيط والتحليل المالي لتطوير المشاريع

مدير أول – تسليم التصميم للملعب الرياضي

فرص لا تقتصر على المشاريع العملاقة

لا تقتصر القائمة على الرياض أو مشاريع giga projects. ففي جدة تظهر وظائف مثل:

رئيس تطوير الأعمال – Ruya Recruitment

مدير الموارد البشرية والشؤون الحكومية – أعناب

نائب الرئيس للمالية والإدارة – Midana Exploration

كما تظهر وظائف في مكة والمدينة والدمام وتبوك والخبر، ما يعكس اتساع نطاق الطلب على القيادات المتخصصة خارج العاصمة أيضاً.

وفي الجانب التجاري، تظهر وظائف مثل المدير التجاري الأول ومدير العمليات ورئيس تطوير الأعمال ورئيس المبيعات. وتتحرك رواتب هذه المناصب الإدارية والتجارية العليا في نطاقات تتراوح تقريبًا بين 45 ألفاً و75 ألف ريال شهرياً، مع اختلاف كبير وفق القطاع وحجم المنشأة والخبرة.



التقنية تدخل بقوة

لا تغيب التقنية عن المشهد، فالقائمة تضم:

رئيس الأمن السيبراني – BytePlus في الرياض

مدير منتجات الذكاء الاصطناعي

مدير منتجات

المهندس المعماري الرئيسي للبيانات

مدير هندسة

مدير تقنية المعلومات

مدير الحوسبة

وهذا يعكس تحولاً واضحاً في تركيبة سوق الوظائف القيادية، حيث لم تعد المناصب الأعلى أجراً محصورة في الإدارة التقليدية والمالية والتشغيل، بل أصبحت الخبرات التقنية المتخصصة جزءا أساسيًا من المنافسة على المناصب العليا.



من المدير إلى عضو مجلس الإدارة

وتظهر كذلك وظائف ذات طبيعة مختلفة، بينها عضو مجلس إدارة وأمين مجلس الإدارة، إضافة إلى وظائف أكاديمية قيادية مثل:

عميد كلية الأعمال

عميد الهندسة

عميد تقنية المعلومات

عميد الحوسبة

عميد كلية هندسة وعلوم الحاسب

قائمة الوظائف الأعلى لفتاً للانتباه

وبالنظر إلى مستوى الوظائف المطروحة، يمكن تلخيص أبرز المسميات التي تستحق انتباه الباحثين عن المناصب التنفيذية في: الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للعمليات، والرئيس المالي، ونائب الرئيس، والمدير التنفيذي، والمدير الأول، ومدير البرنامج، والمدير التجاري الأول، ورئيس تطوير الأعمال، ورئيس المبيعات، ورئيس الأمن السيبراني، وعضو مجلس الإدارة.

لكن اللافت ليس فقط ارتفاع بعض الرواتب المحتملة، بل اتساع حجم المسؤوليات التي أصبحت الشركات السعودية تبحث عمن يقودها. فالقائمة تجمع بين الجهات الحكومية والمشاريع العملاقة وقطاعات التقنية والطاقة والعقار والضيافة والقطاع المالي والتعليم، في صورة تعكس سوق عمل يتجه بصورة متزايدة نحو البحث عن قيادات قادرة على إدارة وظائف كاملة، وليس مجرد شغل مسميات إدارية.

وبالنسبة للباحث عن وظيفة قيادية، قد لا تكون المسألة في النهاية: كم يبلغ الراتب؟ بل ما حجم المسؤولية التي يمكن أن يتحول معها هذا المسمى إلى قفزة حقيقية في المسار المهني؟