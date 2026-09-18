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إيطاليا تعلن تحريك سفن بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

  • 18 أيلول 2026
  • 21:40
إيطاليا تعلن تحريك سفن بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

خبرني - أعلن وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، قرار بلاده بتحريك سفنها البحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، لأنها لا تريد أن تعيق ما وصفها بـ"البيروقراطية الأوروبية"، محذرا من أن التأخير قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.

وإيطاليا، التي تشارك في مهمة "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين، كانت قد أعلنت مؤخرا أنها تستعد لإرسال مهمة بحرية إلى المنطقة، قائلة إنه لا يمكنها انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة الجديدة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو: بعد ما قلته، تحرك شيء ما داخل أسبيدس، لكننا نحتاج إلى مزيد من السفن. الدولتان الوحيدتان اللتان تدعمان جهود الأمن فعليا هما إيطاليا واليونان.

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