(سمم غرفة الملابس).. أسطورة ليفربول يهاجم صلاح

خبرني - هاجم أسطورة نادي ليفربول غرايم سونيس النجم المصري محمد صلاح، وحمله المسؤولية الكاملة عن تراجع مستوى "الريدز" وفشله في الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقد قرر صلاح الرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم الماضي، بعدما اتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي، رغم أنه كان يمتد حتى صيف عام 2027، لينضم بعدها النجم المصري في صفقة انتقال حر إلى نادي طرابزون سبور التركي.

وتشكل الظروف التي أطاحت بـ "الفرعون المصري" خارج أسوار "أنفيلد" أحد أكثر الملفات إثارة للجدل بين جماهير ليفربول، ففي الوقت الذي يرى فيه قطاع واسع أن صلاح كان محقا في إعلان تمرده ضد المدرب أرني سلوت والإدارة عقب استبعاده المفاجئ من التشكيلة الأساسية في نهاية العام الماضي، يعتقد معسكر آخر أنه تجاوز الخطوط الحمراء وتسبب بنفسه في انهيار علاقته بالنادي.

وانحاز سونيس، أحد أكثر الأصوات نفوذا في الكرة البريطانية، بوضوح إلى المعسكر الثاني، مجددا انتقاداته اللاذعة للنجم المصري على خلفية تصريحاته الشهيرة عقب مباراة ليدز يونايتد في ديسمبر الماضي والتي عبر فيها صلاح عن شعوره بالتخلي عنه من قبل إدارة ليفربول.

وفي تصريحات نارية لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية، وجه النجم الاسكتلندي السابق إصبع الاتهام دون تردد لصلاح قائلا: "السبب الرئيسي في عدم تقديم ليفربول أداء جيدا العام الماضي هو محمد صلاح. أعتقد أنه تسبب في مشاكل حقيقية داخل الفريق".

وأوضح سونيس وجهة نظره بالقول: "شاهدته في مباراة درع المجتمع أمام كريستال بالاس، ولم يكن مشاركا في اللعب بفاعلية. في البداية ظننت أنه ربما يعاني من مشكلة ما، أو أنه لم يخض فترة إعداد كاملة، لكن هذا هو المستوى الذي استمر عليه طوال الموسم، لم يكن في أفضل حالاته على الإطلاق".

ولم تتوقف الانتقادات عند الأداء الفني، بل امتدت إلى الجانب السلوكي، إذ اعتبر سونيس أن تصرفات صلاح بعد استبعاده نسفت استقرار الفريق، مضيفا: "تسبب في قدر كبير من الفوضى داخل غرف الملابس عندما تم استبعاده، وكانت تصريحاته في المنطقة الإعلامية عقب مباراة ليدز (والتي عبر فيها عن شعوره بالتخلي عنه) هي القشة التي قصمت ظهر الاستقرار في النادي".