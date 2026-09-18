سورية.. اعتقال 5 من كبار قيادات سلاح الجو في عهد النظام البائد

خبرني - أعلن قائد الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس العقيد عبد العال محمد عبد العال أن الوحدات المختصة اعتقلت 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام السوري السابق.

وأوضح عبد العال أن التوقيفات طالت طيارين وقيادات ميدانية وضباطا في غرف العمليات وهم: اللواء محمد فجر علي والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح والعقيد محمد علي سليم والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن.

وأضاف بأن التحريات والسجلات العسكرية أظهرت تورط الموقوفين كل من موقعه ومسؤوليته في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات القصف الجوي والاستفادة من سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لتنفيذ غارات قتالية مكثفة استهدفت مناطق مأهولة مشيرا إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير أحياء سكنية وبنى تحتية وتهجير قاطنين قسرا إضافة إلى خسائر بشرية واسعة جراء استهداف المناطق المأهولة

ولفت قائد الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس أن التحقيقات مع الموقوفين تتواصل من أجل حصر مسؤولياتهم الجنائية عن الغارات والانتهاكات المنسوبة إليهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.