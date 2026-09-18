أولى رحلات الملكية المباشرة من أبوظبي تصل إلى العقبة ضمن خط جوي منتظم

خبرني - استقبل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، الجمعة، أولى الرحلات الجوية القادمة من أبو ظبي، ضمن خط جوي منتظم تشغله شركة الملكية الأردنية، في خطوة تعزز الربط الجوي المباشر بين العقبة والأسواق الإقليمية، وتدعم الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة والمثلث الذهبي.

وأكد مفوض السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، أن السلطة تواصل جهودها لفتح أسواق سياحية جديدة، مع التركيز على الأسواق الإقليمية والمحيطة بالمنطقة، بهدف تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة العقبة.

وأوضح النابلسي إلى أن تدشين خطوط جوية مباشرة تربط العقبة بكل من الرياض وأبوظبي يسهم في تسهيل وصول السياح إلى المدينة، وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها العقبة ووادي رم والبترا ضمن مسار "المثلث الذهبي".

وأضاف أن الحملات الترويجية مستمرة بالتعاون مع الملكية الأردنية وتطبيق "Explore Jordan"، وبالشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما القطاع الفندقي والناقل الوطني، مبينة أن العمل جارٍ على إعداد حزم وباقات سياحية متكاملة تشمل خدمات الوصول والإقامة والتجارب السياحية المختلفة.

ويعزز انتظام الرحلات الجوية الجديدة على مدار العام خيارات السفر المباشر إلى العقبة، ويدعم جهود القطاع السياحي في استقطاب أسواق جديدة، بما ينسجم مع توجهات تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسية المدينة كوجهة سياحية متكاملة.