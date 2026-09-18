الأردن والتشيك يوقعان مذكرة تفاهم بشأن مأسسة مشاورات سياسية دورية

خبرني - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتسينكا، وذلك على هامش زيارة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية التشيك.

ووقّع الصفدي وماتسينكا خلال اللقاء مذكرة تفاهم بشأن مأسسة مشاورات سياسية دورية بين وزارتَي الخارجية في البلدين الصديقين، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية في جمهورية التشيك.

وبحث الصفدي وماتسينكا تنفيذ مخرجات زيارة الملك إلى العاصمة التشيكية، بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ويوجِد آفاقًا أوسع للتعاون في عديد قطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك.

كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين.