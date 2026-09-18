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الملك يجتمع في براغ برؤساء شركات تشيكية متخصصة بالصناعات الدفاعية

  • 18 أيلول 2026
  • 19:43
الملك يجتمع في براغ برؤساء شركات تشيكية متخصصة بالصناعات الدفاعية

خبرني - اجتمع الملك عبدﷲ الثاني في براغ، الجمعة، برؤساء عدد من الشركات التشيكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية، وآفاق البناء على الشراكة بين الأردن وجمهورية التشيك.

واطلع  الملك على معرض لمعدات وتقنيات طورتها هذه الشركات، واستمع إلى إيجاز حول استخداماتها وتطبيقاتها.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء مجدي الحراسيس، ومدير مكتب الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني غير المقيم لدى جمهورية التشيك محمد الهنداوي، وسفيرة جمهورية التشيك لدى الأردن أندريا كوتشيروفا.

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