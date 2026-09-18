أمانة عمّان: قشط وتعبيد شوارع في منطقتي الجبيهة وزهران

خبرني - تنفذ أمانة عمّان الكبرى، اعتباراً من السبت، أعمال قشط وتعبيد في منطقتي الجبيهة وزهران، استكمالا لخطة تعبيد الأحياء التي تقوم بها الأمانة لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال التعبيد ستشمل شوارع رئيسية وفرعية في حي الرشيد ضمن منطقة الجبيهة، وحي الرضوان ضمن منطقة زهران، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في الحي وتسهيل حركة المرور، واستكمالا لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها الأمانة.

وأكدت على أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وأهابت أمانة عمّان بالمواطنين إلى عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل تجنباً لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار.

وأشارت الأمانة إلى أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.