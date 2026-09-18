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أمانة عمان: تحويلات مرورية لإنشاء عبارة صندوقية في وادي الطي

  • 18 أيلول 2026
  • 19:32
أمانة عمان تحويلات مرورية لإنشاء عبارة صندوقية في وادي الطي

خبرني - تنفذ أمانة عمّان الكبرى، أعمال إنشاء عبارة صندوقية في وادي الطي وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.

وأكدت الأمانة أنها ستباشر بإنشاء العبارة الصندوقية في المقطع الأول في شارع كساب الجازي في منطقة وادي الطي بطول 1 كم بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة، وتعزيز شبكات تصريف مياه الأمطار.

وأوضحت أن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً جزئياً وكلياً لمسارب الشارع في موقع العمل وعلى مراحل وحسب تقدم العمل، حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إجراء تحويلات مرورية مؤقتة ضمن الشوارع المحيطة لشارع كساب الجازي في المقطع الممتد لمسار إنشاء العبارة الصندوقية، اعتباراً من صباح يوم السبت ولغاية استكمال جميع مراحل المشروع.

ودعت أمانة عمّان المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن كوادر إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.

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