الاردن.. طقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الليلة وتحذير من الضباب والغبار

خبرني - قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية، محمد الخالدي، الجمعة، إن المملكة شهدت منذ ساعات الصباح زخات مطرية تركزت في المناطق الشمالية، لا سيما إربد وجرش وعجلون، وامتدت خلال فترة الظهيرة إلى السلط وبعض مناطق العاصمة عمّان.

وأضاف الخالدي لقناة المملكة أن الطقس الليلة يكون مائلا قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وبين أن درجات الحرارة نهار السبت تكون حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، مع أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في مناطق الأغوار والعقبة، وظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وأشار إلى أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ما قد يثير الغبار، خاصة في مناطق البادية والمناطق الشرقية منها.

وتوقع أن تسجل العظمى في العاصمة عمّان السبت نحو 29 إلى 30 درجة مئوية، والصغرى نحو 16 درجة.

ولفت الخالدي إلى أن الطقس ليلة السبت يكون مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفا في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، خاصة الشمالية منها، إضافة إلى تدني مدى الرؤية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية الشرقية.