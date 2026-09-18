الرئيس التشيكي: قوة الأردن واستقراره مهمان لأوروبا والتشيك

خبرني - شدد رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل في براغ، على أن قوة الأردن واستقراره مهمان لأوروبا وللتشيك.

ورحب الرئيس التشيكي بزيارة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدﷲ، والتي تشكل فرصة للبناء على المباحثات المثمرة التي جرت في عمّان في 2024، مؤكدا أن الأردن أحد أقرب الحلفاء لجمهورية التشيك وأكثرهم موثوقية في الشرق الأوسط، ومعربا عن تقديره لجهود الأردن، بقيادة الملك، لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

ولفت الرئيس بافيل إلى أهمية التعاون بين بلاده والأردن في إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى التعاون القائم بين البلدين منذ عام 2013 في برنامج "ميديفاك" الطبي، الذي قدم خلاله أطباء من التشيك العلاج وأجروا عمليات جراحية لآلاف الأردنيين والسوريين في المملكة.

وأعرب الرئيس التشيكي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الأردن في مجالات الدفاع، والتجارة، والطاقة، وإدارة الموارد المائية.