*
الجمعة: 18 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الملك يعقد لقاء مع رئيس وزراء جمهورية التشيك في براغ

  • 18 أيلول 2026
  • 18:20
الملك يعقد لقاء مع رئيس وزراء جمهورية التشيك في براغ

خبرني - بحث الملك عبدﷲ الثاني ورئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، خلال لقائهما في براغ، الجمعة، سبل توسيع آفاق التعاون الأردني-التشيكي، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الملك، خلال لقاء موسع تبعه لقاء ثنائي، أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين البلدين، ومواصلة تبادل الخبرات بينهما في قطاعات حيوية.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية، إذ شدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات من خلال الدبلوماسية والحوار.

وبالحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، حذر الملك من خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، واستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني غير المقيم لدى جمهورية التشيك محمد الهنداوي، وسفيرة جمهورية التشيك لدى الأردن أندريا كوتشيروفا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مناشدة عاجلة من والد عدي العتوم الذي يتلقى العلاج بالسعودية.. والنائب الكباريتي يوضح
مناشدة عاجلة من والد عدي العتوم الذي يتلقى العلاج بالسعودية.. والنائب الكباري...
  • 2026-09-18 18:39
الملك يؤكد موقف الأردن الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين
الملك يؤكد موقف الأردن الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين
  • 2026-09-18 18:28
الملك: الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه
الملك: الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته وسلامة ...
  • 2026-09-18 18:24
الرئيس التشيكي: قوة الأردن واستقراره مهمان لأوروبا والتشيك
الرئيس التشيكي: قوة الأردن واستقراره مهمان لأوروبا والتشيك
  • 2026-09-18 18:22
الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى للتشيك إيفا بافلوفا في براغ
الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى للتشيك إيفا بافلوفا في براغ
  • 2026-09-18 17:30
الأردن يدين التفجير الذي وقع بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان
الأردن يدين التفجير الذي وقع بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان
  • 2026-09-18 15:35