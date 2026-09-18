مستشفى الرشيد يقيم احتفالية مبادرة (يوم التغيير) نحو صحة مستدامة

خبرني - عمان - أطلق مستشفى الرشيد فعاليات احتفالية "يوم التغيير 2026"، والتي أقيمت في قاعة بدوي المصري بالمستشفى، وجاءت هذا العام تحت شعار: (تحرك اليوم لرعاية آمنة وحياة أفضل: إدارة الأمراض غير السارية بأمان نحو صحة مستدامة)، مستمدةً أهميتها المضافة من تزامنها مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس المستشفى، لتجسد ثلاثة عقود من العطاء والرعاية الصحية المتكاملة.

وافتُتحت الفعاليات بالسلام الملكي وقراءة آيات عطرة من القرآن الكريم، لتبدأ بعدها الفقرات الرسمية بكلمة ألقاها المدير العام، السيد رفعت المصري، أكد خلالها على أهمية يوم التغيير في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، مشيراً إلى أن التطوير المستمر يمثل الركيزة الأساسية لنهضة أي مؤسسة طبية، وموضحاً أن كل خطوة نحو التغيير الإيجابي تسهم في بناء مستقبل صحي وآمن للمجتمع، ليظل التغيير التزاماً صحياً وإنسانياً يجسد رسالة الرعاية الطبية في أعلى مستوياتها.

وشهدت الاحتفالية التوقيع على تعهد التغيير على باب المسرح من كافة العاملين، تعبيراً عن التزامهم الموصول بتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية والإنسانية.

وتضمنت الاحتفالية إقامة جلسات ومحاضرات توعوية قيمة، بتنظيم من مدير مركز التأهيل والدعم النفسي والبرامج العلاجية أ.د. نيفين أبو زيد، حيث تحدث في الجلسات كل من الدكتور علي علقم والدكتور حسين شعلان والدكتور وليد سرحان والدكتور محمد زيتاوي والدكتور أيمن باشا، والذين أثروا الفعالية بمشاركاتهم العلمية؛ إذ تناولوا أبرز المحاور المتعلقة بإدارة الأمراض غير السارية والحد من انتشارها، مؤكدين على الترابط الوثيق بين الصحة البدنية والرعاية النفسية للمريض، وضرورة ترسيخ الممارسات الطبية الآمنة ونشر التوعية بين كوادر القطاع الصحي والمجتمع لضمان تحقيق صحة مستدامة ورعاية شمولية.

كما اشتملت الفعاليات المصاحبة على فقرات تفاعلية وصحية متكاملة، بمشاركة مجموعة من الشركات الداعمة من الشركاء، وكان من أبرزها تقديم أكبر صحن سلطة في الأردن ضمن تقديم الوجبات الصحية لتعزيز ثقافة النمط الغذائي المتوازن، إلى جانب إتاحة الفرصة للكوادر العاملة لإجراء فحص مكونات الجسم (InBody Test) في إطار تشجيع الجميع على متابعة صحتهم البدنية.

ووفاءً لمسيرة العطاء المستمر، تخلل الحفل تكريم نخبة من العاملين ومجموعة من الموظفين تقديراً لجهودهم المتميزة وعطائهم وكفاءتهم وبصماتهم الواضحة طوال سنوات العمل.

واختُتمت الفعاليات بتأكيد إدارة المستشفى والقائمين على البرنامج التزامهم الموصول بتقديم كل ما يخدم سلامة المرضى والمجتمع، ليكون هذا اليوم محطة تجديد حقيقية لرؤية المستشفى ورسالته الممتدة، وتتويجاً لمسيرته العريقة التي تعزز مكانة القطاع الطبي الأردني المشهود له بالتطور والريادة دولياً.