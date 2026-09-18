الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى للتشيك إيفا بافلوفا في براغ

خبرني - خلال مرافقتها للملك عبدالله الثاني في زيارة عمل لجمهورية التشيك، التقت الملكة رانيا العبدالله الجمعة، السيدة الأولى إيفا بافلوفا في براغ.

واستقبل الرئيس التشيكي بيتر بافيل والسيدة الأولى الملك والملكة في قلعة براغ، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية.

وعقب اجتماع مشترك، اصطحبت السيدة الأولى الملكة في جولة بالقلعة التاريخية، التي تعد المقر الرسمي لرئيس جمهورية التشيك.

وخلال الجولة زارت الملكة كاتدرائية القديس فيتوس التي تعد الكاتدرائية الرئيسية في المدينة ومقر رئيس أساقفة براغ، بالإضافة إلى جولة في الحدائق وبعض مرافق القلعة التي تأسست في القرن التاسع، وتعد أكبر مجمع قلاع قديم في العالم.