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الجيش الإسرائيلي يتوغل في وادي الرقاد بريف درعا

  • 18 أيلول 2026
  • 17:11
الجيش الإسرائيلي يتوغل في وادي الرقاد بريف درعا

خبرني - يواصل الجيش الاسرائيلي تصعيده الميداني في مناطق الجنوب السوري وسط خشية الأهالي من تطور هذا التصعيد على نحو أخطر بكثير مما هو عليه الآن.

وأفادت مصادر أهلية في درعا  بأن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي. ضمن استهداف متكرر لهذه المنطقة بين مدة وأخرى.

ووفقا للمصادر فإن القوة الاسرائيلية المؤلفة من 9 سيارات عسكرية قامت بعملية تمشيط في المنطقة قبل أن تقوم باعتقال راعي أبقار كان متواجدا هناك واقتادته إلى جهة غير معروفة.

وفي 16 من الشهر الجاري توغلت قوة اسرائيلية مؤلفة من رتل عسكري داخل بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وجاء التوغل الإسرائيلي انطلاقا من ثكنة الجزيرة العسكرية التي أنشأها الجيش الاسرائيلي أواخر العام 2024 والتي تقع على أطراف قرية معرية في سياق تواصل الانتهاكات الاسرائيلية اليومية بحق السيادة السورية.

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