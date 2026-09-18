جيسوس يستدعي رونالدو لقائمة البرتغال للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية

خبرني - أعلن جورجي جيسوس المدرب الجديد لمنتخب البرتغال اليوم الجمعة، قائمته الأولى منذ توليه المسؤولية والتي شهدت استدعاء النجم كريستيانو رونالدو للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية.

ويواصل رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، مشواره مع المنتخب البرتغالي رغم إعلانه أن كأس العالم 2026 كانت آخر مشاركاته في المونديال، دون أن يحدد حتى الآن موعد اعتزاله اللعب الدولي.

ويملك قائد البرتغال في رصيده 233 مباراة دولية و146 هدفا، ليكون الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

وتأتي عودة رونالدو إلى قائمة المنتخب تحت قيادة جيسوس بعد أن عمل المدرب البرتغالي مع النجم المخضرم في النصر السعودي، حيث قادا الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

وكان جيسوس تولى تدريب عدد من الأندية البرتغالية، أبرزها بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، قبل انتقاله إلى تدريب المنتخب.

وضمت قائمة جيسوس 25 لاعبا، من بينهم برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، رافائيل لياو، فيتينيا وجواو فيليكس، إلى جانب رونالدو، فيما شهدت القائمة بعض الوجوه الجديدة مثل صامويل سواريس ونونو تافاريش وفابيو سيلفا.

ويبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في دوري الأمم بمواجهة ويلز على أرضه يوم 24 سبتمبر، قبل أن يحل ضيفا على النرويج في 27 سبتمبر، ثم يواجه الدنمارك في الأول من أكتوبر، ويستضيف النرويج مجددا في الرابع من الشهر نفسه.

ويأتي استدعاء رونالدو ليؤكد استمرار مسيرته مع المنتخب، بعدما ترك مستقبله الدولي مفتوحا عقب خروج البرتغال من كأس العالم 2026 أمام إسبانيا في دور الـ16.