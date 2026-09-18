إمام المسجد الحرام: استهداف المقدسات لا يمت للإسلام بصلة

خبرني - قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، إن من يجرؤ على استهداف بيت الله الحرام ومسجد نبيه لا يمت للإسلام بصلة، معتبرا أن جماعة الحوثي تتخذ الدين غطاء للفساد وترويع الآمنين.

وفي خطبة الجمعة، لفت بليلة إلى أن "استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمقدسات الإسلامية والمدن الآمنة، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجسد نهجا إجراميا تجرد من قيم الدين والإنسانية".

وشدد على أن "أعمال الجماعة إجرامية تنتهك قدسية البقاع المباركة وترهب المسلمين، في انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة".

وأكد أن "المملكة العربية السعودية ستظل قبلة أهل الإسلام، عصية على حقد الحاقدين ومكر الماكرين، ومحفوظة بعناية الله ثم بوعي الأمة وتلاحمها".

يذكر أنه قبل أيام أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة مكة المكرمة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة.

بدوره، نفى قائد "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، الاتهامات بخصوص استهداف أتباعه مكة المكرمة، واصفا تلك الاتهامات بأنها "افتراء وتضليل".

ووصف عضو مكتبها السياسي حزام الأسد الحديث عن استهداف مكة بأنه "كذبة ممجوجة استهلكت سابقا، ولم تعد تنطلي على أحد".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري حوثي تأكيده عدم وجود "أي خطر من جهة اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات"، متهما الجانب السعودي بترويج "معلومات كاذبة ومضللة".