التعمري 10 ملايين يورو.. 21 مليون يورو القيمة السوقية للنشامى

خبرني - واصلت القيمة السوقية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم “النشامى” ارتفاعها، لتصل إلى 21.13 مليون يورو، وفقًا لأحدث بيانات موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في قيم وانتقالات اللاعبين، مقارنة مع 20.30 مليون يورو في التحديث السابق.

ويأتي هذا الارتفاع ضمن مسار تصاعدي شهدته القيمة السوقية للنشامى خلال الأشهر الماضية، بعدما بلغت 19.47 مليون يورو في حزيران الماضي، فيما كانت قد استقرت عند نحو 13.98 مليون يورو قبل نحو ستة أشهر، لتسجل بذلك زيادة تقارب 51 % خلال هذه الفترة، وصولاً إلى أعلى قيمة سوقية للمنتخب الوطني وفقًا للبيانات المنشورة.

وحافظ لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري على صدارته لقائمة اللاعبين الأردنيين الأعلى قيمة سوقية، بقيمة بلغت 10 ملايين يورو، كما تصدر قائمة اللاعبين العرب الآسيويين الأعلى قيمة سوقية، وفقًا لأحدث بيانات الموقع.