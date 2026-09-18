سورية.. مدينة إنخل في درعا تتحول إلى ساحة اشتباك عشائري مفتوح

خبرني - تدخلت القوى الأمنية من أجل فض اشتباك عشائري وقع في مدينة إنخل بريف درعا في سوريا، وتطور لحد إطلاق النار واستخدام قنابل يدوية الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

ووفقا للمعلومات الأولية فقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة، اثنان منهم وصفت إصاباتهما بالبليغة حيث تم إسعاف المصابين إلى أحد المشافي القريبة لتلقي العلاج بعدما تدخلت قوى الأمن الداخلي لفض الاشتباك ونزع فتيل التوتر والعمل على ضبط الموقف ومنع توسع المواجهات

وشهدت العديد من المناطق في درعا خلال الأيام القليلة الماضية استمرار التوترات التي أخذت طابعا عشائريا وتطورت فيما بعد إلى استعمال السلاح الأمر الذي ضرب الاستقرار في المنطقة ووضع الوضع الأمني في مهب الريح.