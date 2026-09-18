قبل زيارة نتنياهو.. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يطالب باعتقال عمدة نيويورك

خبرني - شنّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون هجوما على عمدة نيويورك زهران ممداني، قائلا إن ممداني هو من "ينبغي اعتقاله"، وذلك على خلفية موقفه من الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات دانون خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، ردا على حديث ممداني عن إمكانية اعتقال نتنياهو، ، إذ قال – وفق مقطع فيديو بثته شبكة "سي-سبان" – إن عمدة نيويورك "طرح ذلك الادعاء المثير للضحك بأنه يستطيع أو ينبغي عليه اعتقال رئيس الوزراء".

وأضاف دانون: "إذا كان هناك من يجب اعتقاله، فهو العمدة ممداني"، متهما إياه بـ"التحريض" و"التعاون الفعلي مع أعداء الولايات المتحدة".



خلاف بسبب نتنياهو

وتأتي تصريحات دانون في ظل خلاف متصاعد بينه وبين ممداني على خلفية موقف الأخير من زيارة نتنياهو إلى نيويورك.

وكان ممداني قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أن إدارته بحثت ما إذا كانت لديها صلاحية قانونية لاعتقال نتنياهو خلال زيارته للمدينة، قبل أن يوضح لاحقا أن نيويورك لا تملك سلطة مستقلة لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وردا على سؤال بشأن زيارة نتنياهو المرتقبة، قال دانون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "سيلقي كلمته أمام الجمعية العامة، وسيفعل ذلك رغم التهديدات والتحريض والخطاب المعادي للسامية الذي سمعناه من عمدة مدينة نيويورك".

وأضاف أن مسؤولية ممداني تتمثل في ضمان مرور أسبوع الجمعية العامة "بهدوء ودون ازدحام مروري أو مشكلات"، لكنه اتهمه بفعل العكس من خلال "التحريض والدعوة إلى التظاهر" ضد نتنياهو.

دانون يربط ممداني بإيران

ولم يقتصر هجوم دانون على موقف ممداني من نتنياهو، بل أشار أيضا إلى محاولة مسؤولين في إدارة عمدة نيويورك ترتيب لقاء مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي.

وقال دانون "إنه يرسل هؤلاء المسؤولين للقاء السفير الإيراني هنا في الأمم المتحدة"، معتبرا ذلك دليلا على ما وصفه بـ"التعاون الفعلي مع أعداء الولايات المتحدة".



انتقادات لتصريحات دانون

وأثارت تصريحات السفير الإسرائيلي ردود فعل من ناشطين ومدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد بعضهم مطالبته باعتقال ممداني، معتبرين أن التصريح يعكس تدخلا في الشأن السياسي الأمريكي.

وفي هذا السياق، رأى آخرون أن تصريحات دانون نقلت الخلاف من حدود المواقف السياسية بشأن زيارة نتنياهو إلى سجال مباشر مع عمدة أكبر مدن الولايات المتحدة، خاصة أن ممداني يشغل منصبا منتخبا ويعلن مواقف واضحة من الحرب على غزة والسياسة الإسرائيلية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بينها استخدام التجويع سلاح حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالا أخرى وصفتها المحكمة بأنها غير إنسانية.