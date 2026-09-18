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مقتل 16 على الأقل في هجوم انتحاري استهدف الشرطة في باكستان

  • 18 أيلول 2026
  • 14:54
مقتل 16 على الأقل في هجوم انتحاري استهدف الشرطة في باكستان

خبرني - قالت الشرطة الباكستانية الجمعة إن 16 على الأقل، بينهم خمسة من أفرادها، قتلوا في شمال غرب البلاد عندما هاجم انتحاري بسيارة ملغومة منشأة للشرطة وقت صلاة الجمعة في مسجد بداخلها.

ووقع الهجوم في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختون خوا، إذ اصطدمت السيارة بالسور الخارجي للمنشأة، بينما فتح مسلحون كانوا برفقتها النار بعد ذلك، وفقا لما ذكره ذو الفقار حميد قائد شرطة الإقليم. وأضاف أن الهجوم كان انتحاريا.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.

وأشار بيان صادر عن الشرطة إلى أن الانفجار وقع قرب مسجد كان يؤدي فيه أفراد من الشرطة وأقارب لهم ومدنيون صلاة الجمعة.

وأضاف البيان أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين الشرطة والمهاجمين وأن مهاجما يرتدي حزاما ناسفا قتل.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية إن "الأفعال الجبانة" التي يرتكبها المهاجمون لا يمكنها أن تضعف "عزيمة الأمة الراسخة".

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