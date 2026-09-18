علماء يكتشفون طريقة لتخفيف ألم إجراء شائع لمنع الحمل

خبرني - خلص باحثون إلى أن تدخلا بسيطا باستخدام مخدر موضعي يمكن أن يجعل عملية إدخال اللولب الرحمي، وهي من أكثر وسائل منع الحمل موثوقية، أقل إيلاما بدرجة كبيرة.

وعادة ما تتم هذه العملية دون إعطاء أي وسيلة لتخفيف الألم.

وشملت تجربةٌ 370 امرأة لم يسبق لهن الإنجاب، وتلقت نصف المشاركات كمية صغيرة من المخدر الموضعي ميبيفاكايين أدخلت إلى الرحم عبر قسطرة بلاستيكية رفيعة قبل دقائق من الإجراء، بينما تلقت المشاركات الأخريات محلولا ملحيا عبر القسطرة نفسها للمقارنة.

وقال الباحثون في دراسة نشرت أمس الخميس في دورية الجمعية الطبية الأميركية إن طريقتهم سهلة التطبيق خلال الزيارات

الاعتيادية للطبيب.

وعلى مقياس للألم من صفر إلى 100، بلغ متوسط درجة الألم أثناء الإجراء 43.8 لدى من تلقين ميبيفاكايين، مقارنة مع 58.6 لدى من تلقين العلاج الوهمي.



وارتفعت نسبة المشاركات اللاتي اعتبرن أن الألم يمكن تحمله من 91.4 بالمائة مع المحلول الملحي إلى 98.3 بالمائة مع المخدر الموضعي.

وقال الباحثون في تقريرهم "بالنظر إلى مدى شيوع تركيب اللولب حول العالم، فإنه حتى الانخفاضات المحدودة في نسبة من يعانين ألما لا يمكن تحمله ربما تكون لها دلالات سريرية مهمة".

وذكرت الباحثة المشاركة في الدراسة هيلينا كوب كالينر من معهد كارولينسكا في السويد في بيان "تظهر دراستنا أن هذه الطريقة فعالة مقارنة بعدم تقديم علاج فعلي، لكنها تحتاج أيضا إلى مقارنتها بوسائل أخرى لتخفيف الألم".