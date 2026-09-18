مقتل 6 طلاب وإصابة 17 بإطلاق نار في مدرسة بالفلبين

خبرني - أعلنت السلطات الفلبينية أن 6 طلاب على الأقل، لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون بعضهم في حالة خطيرة، إثر إطلاق نار بمدرسة في جنوب الفلبين اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية إن المسلح، وهو في سن المراهقة، أطلق النار على نفسه وفارق الحياة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ووقع إطلاق النار في مدرسة بانجا الوطنية الثانوية بإقليم "جنوب كوتاباتو" في جزيرة مينداناو، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وذكر رئيس بلدية باجنا ألبرت بالينسيا، أن أربعة من المصابين في حالة حرجة ​وأن جميع الضحايا هم من الطلاب وتتراوح أعمارهم ⁠بين 14 و17 عاما.

وما زالت ملابسات إطلاق النار قيد التحقيق.