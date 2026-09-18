العقبة تستقبل عطلة نهاية الأسبوع بإشغال فندقي 93%

خبرني - تشهد مدينة العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع حركة سياحية نشطة، انعكست على نسب إشغال المنشآت الفندقية، التي بلغت نحو 93% للفترة الممتدة من 17 إلى 19 أيلول الحالي، بالتزامن مع تنظيم مجموعة من النشاطات والفعاليات السياحية والترفيهية التي تستقطب الزوار وتعزز الحركة السياحية في المدينة.

وقالت مديرة مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، سلام المالكي، إن نسب إشغال الفنادق سجلت مستويات مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بلغت نسبة الإشغال في فنادق فئة الخمس نجوم 97%، وفي فنادق فئة الأربع نجوم *90%*، فيما بلغت في فنادق فئة الثلاث نجوم *93%*.

وأكدت المالكي أن ارتفاع نسب الإشغال يأتي في ظل النشاط السياحي الذي تشهده العقبة، وما توفره المدينة من خيارات وتجارب سياحية متنوعة، إلى جانب الفعاليات والنشاطات الترفيهية والسياحية التي يتم تنظيمها بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وإثراء تجربة الزائر.

وأشارت إلى أن تنظيم الفعاليات السياحية والترفيهية يشكل أحد المحاور المهمة في تنشيط المشهد السياحي في العقبة، لما توفره هذه الفعاليات من أجواء جاذبة للزوار، وتنوع في الخيارات الترفيهية والسياحية، بما يعزز حضور العقبة كوجهة سياحية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت المالكي أن نسب الإشغال الحالية قابلة للتغير وفقاً للمستجدات وحركة الحجوزات خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع.

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