رئيس كوريا الجنوبية: قمة قريبة بين ترمب وكيم جونغ أون

خبرني - قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الجمعة، إن من الممكن عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الأشهر المقبلة، لكنه أشار إلى أن احتمال عقدها لا يزال غير مؤكد.

وقال لي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأزرق الرئاسي في سول "من الواضح أن الرئيس ترمب يريد الحوار، وأنا أيضا أحض الرئيس ترمب على الانخراط في الحوار مع بيونغ يانغ".



وأضاف أن ترمب يرغب في استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن سول تواصل جهودها لتسهيل المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أن حكومته تجري جهود تنسيق أولية في هذا الصدد، معتبرا أن عقد لقاء بين ترمب وكيم في المرحلة الراهنة "ما زال أمرا صعبا لكنه ليس مستحيلا".

وتابع "لا أستطيع الجزم بمدى احتمال حدوث ذلك، لكن من الواضح أن علينا بذل كل الجهود الممكنة لتحويل هذا الاحتمال إلى واقع".

والتقى ترمب وكيم 3 مرات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي، بين عامي 2017 و2021، في إطار مساعي واشنطن وبيونغ يانغ للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، لكن المحادثات انهارت دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكان ترمب قد أشار إلى رغبته في لقاء كيم مجددا، وقال إنه يعتزم محاولة استئناف التواصل معه قبل نهاية العام.

ولم تصدر كوريا الشمالية، حتى الآن، أي رد فعل رسمي على تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي أو على احتمال عقد لقاء جديد بين ترمب وكيم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه سول إلى لعب دور الوسيط بين واشنطن وبيونغ يانغ، في محاولة لإعادة فتح قنوات الحوار التي توقفت منذ سنوات.