اختبار جديد للكشف المبكر عن أحد أخطر أنواع السرطان

خبرني - تمكن العلماء من تطوير اختبار دم جديد يساعد في الكشف عن سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة.

وأشارت مجلة Nature Medicine إلى أن الاختبار الجديد "PANXEON" هو فحص دم تجريبي مبتكر (خزعة سائلة) مصمم للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس بدقة عالية قبل ظهور الأعراض السريرية، واظهرت التجارب أنه قادر على اكتشاف المرض في مرحلتيه الأولى والثانية بدقة تصل على 87%.

وغالبا ما يُكتشف سرطان البنكرياس في مراحل متأخرة بالفعل، حين يصبح علاج المرض أكثر صعوبة، لكن الاختبار الجديد تبعا لمطوريه يمكن أن يساعد في الكشف عن المرض في وقت أبكر لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، مثل من لديهم استعداد وراثي أو التهاب البنكرياس المزمن.

يحلّل PANXEON عدة مؤشرات في الدم في وقت واحد: الحمض النووي الريبوزي الدقيق (microRNA)، والجسيمات التي تفرزها الخلايا (exosomes)، وبروتين CA19-9. ثم يجمع الذكاء الاصطناعي هذه البيانات ويقيّم احتمال وجود الورم.

شارك في تطوير هذا الاختبار أكثر من 1800 طبيب وعالم ومختص من بلدان مختلفة، وأظهرت التجارب أنه قادر على كشف أكثر من 64% من حالات خلل التنسج الشديد، وهي حالة ما قبل سرطانية قد تتطور إلى سرطان.

ويشير العلماء إلى أن التحليل لا يحلّ حاليا محل التشخيص المعياري، لكنه قد يساعد الأطباء في المستقبل على توجيه المرضى من الفئات المعرّضة للخطر بسرعة أكبر إلى فحوص إضافية، والكشف عن السرطان قبل ظهور الأعراض.