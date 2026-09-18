كوريا الجنوبية: لن ننشر أصولا عسكرية للتدخل في صراع الشرق الأوسط

خبرني - قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ اليوم الجمعة إنه لن ينشر أصولا عسكرية في الشرق الأوسط من شأنها أن تجر بلاده إلى صراع مرتبط بحرب إيران.

ومع ذلك، قال لي في مؤتمر صحفي إن الحكومة تدرس إمكانية توسيع دورها في حماية الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات إيرانية

كانت إيران قد وجهت تحذيرات إلى كوريا الجنوبية، منبهة من الانضمام إلى "العمليات في مضيق هرمز".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة "إكس"، قبل نحو أسبوعين، إن أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بالخليج ومضيق هرمز سيعتبر دعماً "للعدوان" الأميركي.

كما أكد أن هذا "التورط ستكون له عواقب وخيمة"، وفق قوله.

إلى ذلك، اعتبر أنه "لا ينبغي لأي دولة ذات سيادة ومسؤولة أن تخضع للضغوط والتهديدات الأميركية، أو أن تصبح شريكاً في الأعمال العدوانية بحق الشعب الإيراني".



حماية الملاحة

أتى هذا التحذير فيما بدأت كوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية تدرس إمكانية المساهمة في الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة في المضيق، وسط ضغوط أميركية للمشاركة في تأمين الممر البحري.

إذ بحثت من ضمن الخيارات إمكانية إرسال طائرات دورية بحرية أو سفن دعم أو وحدات متخصصة في البحث والإنقاذ وإزالة الألغام من هذا الممر الحيوي.

هذا وتستورد سيول أكثر من 60% من احتياجاتها من النفط الخام عبر مضيق هرمز، وقد أثر شل حركة الملاحة فيه مباشرة على اقتصادها.



تراجع حركة الملاحة في هرمز

أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن يوم الخميس أن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى ثلاث فقط الأربعاء، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ نحو 17 سفينة.

وتستبعد هذه الأرقام أي سفن قد تكون عبرت الممر المائي مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال بها لتجنب رصدها.



ووفقا لبيانات شحن من شركة كبلر في الساعة 0445 بتوقيت غرينتش، فإن من بين السفن الثلاث، دخلت سفينة فارغة لشحن البضائع الجافة السائبة من طراز سوبراماكس المضيق عبر المسار الإيراني، بينما دخلت ناقلة منتجات بترولية فارغة عبر مسار غير معلن.

وأظهرت البيانات أن ناقلة من طراز باناماكس خرجت من الممر المائي عبر مسار غير معلن.

وانخفضت حركة السفن هذا الأسبوع مع احتدام الحرب في الخليج. وقصفت الطائرات الحربية السعودية اليمن، بينما أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ على مدن سعودية.