شهيدان وإصابات في غزة وإسرائيل تعلن اغتيال اثنين من قادة القسام

خبرني - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قطاع غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال اثنين زعم أنهما من القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال اليومين الماضيين.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية باستشهاد الفلسطيني محمد ناصر سليمان البيوك، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على منطقة نهر البارد شرقي المسلخ، بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر طبي استشهاد الفلسطيني سعيد برهم متأثرا بجروح أصيب بها العام الماضي، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف جنوبي خان يونس.

ووفق المصادر نفسها، فقد أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال شمالي مدينة حمد شمال غربي خان يونس.

وفي وسط القطاع، أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، في شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات، في حين أصيب فلسطينيان آخران إثر قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من المدينة.



إسرائيل تعلن عن اغتيالات جديدة

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائدين في كتائب القسام، خلال غارتين منفصلتين في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وقال الجيش، في بيان، إن قواته قتلت -أمس الأربعاء- قائدا في وحدة النخبة التابعة للكتائب، يُدعى محمد جمال أحمد عيد، خلال غارة في منطقة البريج وسط قطاع غزة، زاعما أنه شارك في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف جيش الاحتلال أن غارة أخرى نفذها -الثلاثاء الماضي- في مدينة غزة، استهدفت قائد فصيل في المنظومة البحرية التابعة لكتائب عز الدين القسام، يُدعى صالح زياد إبراهيم مقداد.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، كانت كتائب القسام نعت في بيان الشهيد نائل أبو عبيد، قائد لواء رفح في الكتائب بعد استشهاده في غارة إسرائيلية جنوبي القطاع.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى الخميس عن استشهاد 1386 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و831 آخرين.