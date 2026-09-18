هرتسوغ: الصراع بين إسرائيل والعرب يتجاوز البعد الديني بكثير

خبرني - نقل موقع والا عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس، قوله إن العنصر الديني "يكمن إلى حد ما في أساس الصراع الإسرائيلي العربي"، داعيا في الوقت ذاته إلى جعله "مكونا محوريا في الحل".

وجاءت تصريحات هرتسوغ خلال تجمع للطائفة الأحمدية (القاديانية) في مدينة حيفا، شارك فيه نحو ألف شخص، من بينهم رجال دين وأعضاء في الكنيست وسفراء وضيوف من الخارج، وفق موقع والا الإسرائيلي.

واعتبر هرتسوغ أن تفسير الصراع الإسرائيلي العربي بوصفه دينيا في جوهره "سطحي للغاية ومتطرف"، مضيفا أن "الأمر يتجاوز ذلك بكثير".

كما أشاد الرئيس الإسرائيلي بالجماعة الأحمدية و"جهودها الرامية" إلى تعزيز الحوار بين الأديان والتعايش، واصفا إياها بأنها "جسر حقيقي".

وفي إشارة إلى أن الجماعة ستُحيي بعد عامين ذكرى مرور 100 عام على وجودها في حيفا وإسرائيل، خاطب هرتسوغ زعيمها الروحي في إسرائيل الأمير محمد شريف عودة، وشكره على "نضالكم المتواصل طوال العام في سبيل التعايش بين الجميع على هذه الأرض".

وتأسست الجماعة الأحمدية عام 1889 في قاديان بالهند، ويقع مركزها في إسرائيل بحي "الكبابير" في مدينة حيفا، حيث يوجد أيضا "مسجد محمود" التابع لها، وفق موقع والا.