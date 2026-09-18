وادي رم يستقطب أكثر من 164 ألف زائر خلال 7 أشهر.. ارتفاع 82%

خبرني - بلغ عدد زوار وادي رم 164,574 زائرًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 82% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، وفق أرقام أولية لوزارة السياحة والآثار.

وأظهرت البيانات أن عدد الزوار الأجانب بلغ 92,327 زائرًا خلال الفترة ذاتها، مقابل 72,247 زائرًا أردنيًا.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 72.8% مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، فيما ارتفع عدد الزوار الأردنيين بنسبة 95.4%.

وسجل شهر أيار أعلى عدد من الزوار خلال الفترة، بواقع 31,201 زائرًا، تلاه تموز بـ31,048 زائرًا، ثم كانون الثاني بـ30,426 زائرًا.