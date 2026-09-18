اكتشاف نوع جديد من القطط في بوليفيا لأول مرة منذ أكثر من 100 عام

خبرني - تم اكتشاف نوع جديد من القطط في بوليفيا؛ وهي المرة الأولى منذ أكثر من قرن التي يؤكد فيها العلماء وجود نوع جديد من السنوريات في العالم.

أُطلق على هذا القط اسم *Leopardus tilcayo* (ليوباردوس تيلكايو) تيمناً بالاسم الذي يطلقه عليه السكان المحليون.



ووفقاً لدراسة نُشرت يوم الخميس في مجلة "كارنت بيولوجي" (Current Biology)، يزن القط حوالي خمسة أرطال (نحو 2.2 كيلوغرام)، ويتميز بجسم نحيل وفراء بني فاتح تكسوه بقع داكنة تشبه شكل الوردة (rosettes)، حسبما أوردت صحيفة الواشنطن بوست يوم الخميس.

يبدو هذا القط وكأنه نمر (فهد) تقلص حجمه ليصبح بحجم قط منزلي صغير.

وفي الواقع، صرحت عالمة الأحياء باولا نوغاليس-أسكارونز لمجلة "ناشيونال جيوغرافيك" بأنها عندما رأت هذا القط لأول مرة في محمية للحياة البرية في بوليفيا عام 2016، ظنت أنه ينتمي إلى نوع *Leopardus tigrinus* (ليوباردوس تيغرينوس)؛ وهو نوع يتميز بعلامات تشبه علامات النمر واكتُشف في أواخر القرن الثامن عشر.



غير أن نوغاليس-أسكارونز لاحظت أن البقع (التي تشبه شكل الوردة) لدى القط الموجود في بوليفيا كانت أكبر حجماً مقارنة بالرسوم التوضيحية المعروفة لنوع *Leopardus tigrinus*. وقد أكدت الفحوصات الجينية اللاحقة أنه نوع جديد تماماً.

وقالت نوغاليس-أسكارونز للمجلة: "إن عالمنا معقد للغاية؛ فأحياناً نعتقد أن معظمه بات معروفاً وأنه لم يعد هناك الكثير لاكتشافه، لكن الواقع هو العكس تماماً".