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الأمم المتحدة: المساواة بين الجنسين تحتاج 171 عاما حتى تتحقق

  • 18 أيلول 2026
  • 08:57
الأمم المتحدة المساواة بين الجنسين تحتاج 171 عاما حتى تتحقق

خبرني - حذرت الأمم المتحدة، أمس الخميس، من أن المساواة بين الجنسين بعيدة جداً عن المسار الصحيح.

ووفقاً لمعدل التقدم الحالي، فإن تحقيق المساواة بين الجنسين يستغرق 171 عاماً، بحسب ما جاء في تقرير نظرة سريعة للأمم المتحدة عن الجنسين.

وكان عدد الدول التي ترأسها امرأة كرئيسة للدولة أو الحكومة قد ارتفع من عام 2020 إلى عام 2026.

وجاء في التقرير: "ومع ذلك، فإن ست دول من بين كل سبع دول لا تزال يقودها رجال. وانخفض تمثيل المرأة في الوزارات الوطنية إلى 22.4% في عام 2026، بعد أن بلغ ذروته عند 23.3% في عام 2024".


وتابع: "ويعد هذا الانخفاض علامة تحذيرية على أنه لا يمكن اعتبار المكاسب أمراً مفروغاً منه وأن التقدم نحو المساواة في السلطة السياسية يظل هشاً".

وانخفض تمويل المساواة بين الجنسين إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، وفقاً لما وجده التقرير. وفي الوقت نفسه، أفادت 42% من وكالات الأمم المتحدة بأن جهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين قد ضعفت نتيجة لخفض الميزانية.

وقالت الأمم المتحدة إن ملايين النساء يواصلن أيضاً تحمل بعض أشد أشكال العنف والتمييز قسوة حول العالم.

وتتزوج ما يقرب من واحدة من كل خمس فتيات قبل سن 18 عاماً، ونجت ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء عالمياً من العنف الجنسي أو عنف الشريك في حياتهن. وفي العام الماضي، تعرضت 316 مليون امرأة للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك الحياة، بحسب ما ذكره التقرير.

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