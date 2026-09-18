أميركا تمنع وفد إيران المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة من التسوق

خبرني - مجدداً، تفرض الولايات المتحدة شروطاً صارمة على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت يوم الخميس إن وصول الوفد الإيراني إلى أسواق الجملة والسلع الفاخرة سيجري تقييده.

وكتب على منصة إكس: "في حين يعاني الإيرانيون العاديون من القمع الوحشي، ونقص المياه والكهرباء، والتضخم المتصاعد، يريد مسؤولو النظام الذهاب في رحلات تسوق في نيويورك".

وتابع "ليس تحت رقابتنا.. لن نسمح لنخبة النظام الإيراني باستغلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بحملة تسوق للسلع الفاخرة بأموال مدفوعة من معاناة الشعب الإيراني، وكل ذلك بينما يضخ النظام ثروات إيران لدعم وكلائه الإرهابيين".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيوداً مماثلة في عام 2025. وفي السنوات الماضية، تعرضت مشتريات الوفد الإيراني لانتقادات شديدة.



وقبل أربع سنوات، واجه الرئيس السابق إبراهيم رئيسي انتقادات بعد أن عاد فريقه إلى طهران بشاحنة صغيرة محملة بالهدايا التذكارية، وحفاضات الأطفال، والمكملات الغذائية، وأجهزة المطابخ.

ويصعب على الإيرانيين تحمل تكاليف الكثير من هذه السلع أو الحصول عليها. وتؤثر العقوبات الدولية بشدة على البلاد، وتعتمد العديد من العائلات على زيارات الأقارب والأصدقاء من الخارج لجلب الأدوية معهم.

والولايات المتحدة وإيران في حالة حرب منذ فبراير/شباط الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، مما أدى إلى ضربات انتقامية من قبل طهران.