إعلام عبري : مطار رامون يوقف حركة الطيران ليلا اعتبارا من نوفمبر

خبرني - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مطار رامون سيقتصر تشغيله على ساعات النهار، اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل، في ظل نقص الكوادر العاملة والضغوط المتزايدة على الموظفين.

وبحسب الهيئة، قررت سلطة المطارات الإسرائيلية وقف حركة الطيران خلال ساعات الليل في المطار، ما سيحول دون إقلاع وهبوط نحو 25 طائرة أميركية مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود خلال الفترة الليلية.

وأرجعت سلطة المطارات القرار إلى النقص في القوى العاملة وارتفاع الضغط على الموظفين، ما دفعها إلى قصر تشغيل مطار رامون على ساعات النهار بدءًا من مطلع نوفمبر المقبل.