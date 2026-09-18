*
الجمعة: 18 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • إعلام عبري : مطار رامون يوقف حركة الطيران ليلا اعتبارا من نوفمبر

إعلام عبري : مطار رامون يوقف حركة الطيران ليلا اعتبارا من نوفمبر

  • 18 أيلول 2026
  • 08:39
إعلام عبري مطار رامون يوقف حركة الطيران ليلا اعتبارا من نوفمبر

خبرني - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مطار رامون سيقتصر تشغيله على ساعات النهار، اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل، في ظل نقص الكوادر العاملة والضغوط المتزايدة على الموظفين.

وبحسب الهيئة، قررت سلطة المطارات الإسرائيلية وقف حركة الطيران خلال ساعات الليل في المطار، ما سيحول دون إقلاع وهبوط نحو 25 طائرة أميركية مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود خلال الفترة الليلية.

وأرجعت سلطة المطارات القرار إلى النقص في القوى العاملة وارتفاع الضغط على الموظفين، ما دفعها إلى قصر تشغيل مطار رامون على ساعات النهار بدءًا من مطلع نوفمبر المقبل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إعلام: قائد الجيش الباكستاني يحث إيران على كبح الحوثيين
إعلام: قائد الجيش الباكستاني يحث إيران على كبح الحوثيين
  • 2026-09-18 08:43
حرب إيران تستنزف المسيّرات الأميركية وتفاقم نقص الذخائر
حرب إيران تستنزف المسيّرات الأميركية وتفاقم نقص الذخائر
  • 2026-09-18 03:48
شقيقة كيم جونغ أون تنتقد المناورات الأميركية وتهدد برد
شقيقة كيم جونغ أون تنتقد المناورات الأميركية وتهدد برد "أكثر هجومية"
  • 2026-09-18 02:23
مستشار لأردوغان: الرئيس قد يترشح لولاية جديدة
مستشار لأردوغان: الرئيس قد يترشح لولاية جديدة
  • 2026-09-18 01:43
إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان وجنودها يؤدون الصلاة داخل أراضيه
إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان وجنودها يؤدون الصلاة داخل أراضيه
  • 2026-09-18 01:41
سورية وإسرائيل وتركيا تتبادل الاتهامات في مجلس الأمن
سورية وإسرائيل وتركيا تتبادل الاتهامات في مجلس الأمن
  • 2026-09-18 01:38