انخفاض الحرارة الجمعة.. زخات مطر ورياح قوية تثير الغبار في الأردن

خبرني - يطرأ الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات من المطر في شمال المملكة تمتد أحياناً إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26- 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 12، وفي مناطق البادية 33 - 18، وفي مناطق السهول 31 - 17، وفي الأغوار الشمالية 36 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 38- 23 درجة مئوية.

بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.