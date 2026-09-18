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دمشق تسهر مع "عودة أصالة" بعد غياب 15 عاما

  • 18 أيلول 2026
  • 03:31
دمشق تسهر مع عودة أصالة بعد غياب 15 عاما

خبرني - سهر الآلاف في العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس مع صوت أصالة نصري في حفل امتد إلى ما بعد منتصف الليل، وهو الأول الذي تحييه المطربة في بلدها بعد غياب نحو 15 عاما بسبب موقفها المناهض لنظام بشار الأسد.

استهلت أصالة الحفل الذي حمل عنوان "عودة الأصالة" بصالة الفيحاء في دمشق وبثته قناة السورية الفضائية على الهواء مباشرة بأغنية "سوريا جنة" من كلمات بتول زيدان ويارا أحمد وألحان علي حسون، وقدمت مجموعة كبيرة من أغنياتها خلال وصلتين استغرقت كل منهما نحو ساعتين.

ووجهت كلمة إلى الجمهور قالت فيها "حتى هذه اللحظة لسه ما مصدقة إني معكم، قد إيه حلمت بهذه اللحظة، قد إيه حلمت بهذا اللقاء، وقد إيه تمنيت من ربي إنه لوقت هذا اللقاء نتقابل وإحنا بدأنا بمرحلة التشافي.. والتشافي، كل منا بيشوفه من مطرحه، أنا فيا أقولكم التشافي ما بيصير غير بالفن وبالموسيقى واحترام الفن واحترام الموسيقى".

وكرم وزير الثقافة محمد ياسين صالح المطربة العائدة بدرع يضم رموز المحافظات السورية، وقال "عودة أصالة، هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر إلى بلاده.. اليوم نحن فخورون جدا بأن بنتنا، بنت الشام، التي تركت بصمة وأثرا بكل مكان، الآن تترك بصمة وأثرا في بلدها، في سوريا".

أصالة (57 عاما) هي ابنة الملحن والمطرب الراحل مصطفى نصري، وكان آخر حفل أحيته في سوريا عام 2010 قبل أن تنضم إلى الأصوات المعارضة لنظام بشار الأسد الذي سقط في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

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