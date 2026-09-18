متى يصبح وجود الزوج في المنزل مصدرا للإزعاج؟

خبرني - أحيانا تبدو الحياة الزوجية وكأنها معادلة يصعب حلها: تشتاق الزوجة إلى زوجها عندما يقضي وقتا طويلا خارج المنزل، وتسأله متى سيعود، لكنها قد تتضايق عندما يبقى في المنزل طوال اليوم، فتتحول تفاصيل بسيطة إلى مصدر للخلاف. قد يبدو الأمر متناقضا، لكنه في كثير من الأحيان لا يتعلق بوجود الزوج أو غيابه، بقدر ما يتعلق بطريقة حضوره داخل العلاقة.

فالزوجة قد لا تبحث عن شريك موجود معها في المكان نفسه طوال الوقت، وإنما عن شخص تشعر باهتمامه وحضوره عندما تحتاج إليه، وفي الوقت نفسه يحترم حاجتها إلى مساحتها الخاصة.



وجودك في المنزل لا يكفي

هناك فرق بين أن يكون الزوج موجودا جسديا في المنزل، وبين أن يكون حاضرا فعليا في الحياة اليومية؛ فقد تشتاق الزوجة إلى الحديث معه بعد يوم طويل، أو تناول الطعام معا، أو الخروج برفقته، أو الحصول على بعض المساعدة، لكنْ إذا عاد وانشغل بهاتفه أو التلفزيون، فقد لا يمنحها وجوده الشعور بالقرب الذي كانت تفتقده.

وفي المقابل، قد يتحول بقاؤه طوال اليوم إلى مصدر للتوتر إذا صاحب ذلك تدخل مستمر في تفاصيل اعتادت الزوجة إدارتها بطريقتها.

توضح أستاذة علم النفس في جامعة لويولا ميريلاند، تيريزا إي. ديدوناتو، في مقال لها على موقع "سايكولوجي توداي " (Psychology Today)، أن الوقت الذي يختاره الزوجان للاستمتاع معا مهم لصحة العلاقة، ولا يتعلق الأمر بالضرورة بنشاط خاص أو مكلف؛ وإنما مجرد فعل بسيط كتناول وجبة معا، أو مشاهدة التلفزيون، أو ممارسة هواية مشتركة.

لذلك قد لا تكون الحاجة الحقيقية إلى ساعات أطول معا، وإنما إلى وقت يشعر فيه الطرفان بأنهما يعيشان لحظة مشتركة بالفعل.



لماذا يحب بعض الرجال الخروج من المنزل؟

الخروج من المنزل لا يعني بالضرورة رغبة الزوج في الابتعاد عن زوجته أو أسرته؛ فقد يكون لقاء الأصدقاء، أو ممارسة الرياضة، أو إنجاز بعض المهام، أو حتى قضاء وقت منفردا، وسيلة لتغيير الإيقاع اليومي واستعادة الطاقة.

فالحياة الزوجية لا تلغي حاجة كل طرف إلى مساحة خاصة يحتفظ فيها بهواياته واهتماماته وعلاقاته الاجتماعية، حيث يساعد هذا التوازن على العودة إلى العلاقة بطاقة أفضل. لذلك ربما تعني عبارة الزوج "أريد أن أخرج قليلا " ببساطة "أحتاج إلى كسر روتين اليوم "، وليس "لا أريد أن أكون معك".

لكنّ الفارق المهم يكمن في سبب هذا الابتعاد وطريقته؛ فهناك فرق بين وقت خاص يساعد الشخص على تجديد طاقته، وبين انسحاب متكرر يُستخدَم للهروب من مسؤوليات العلاقة أو تجنب نقاش أو خلاف لم يُحسَم. ففي الحالة الأخيرة لا تكون المسألة حاجة إلى المساحة بقدر ما هي مشكلة في العلاقة نفسها تحتاج إلى مواجهة.

عندما يصبح البقاء طوال اليوم سببا للخلافات

قد يؤدي بقاء الزوج في المنزل طوال اليوم إلى تغيير نمط الحياة المعتاد بين الزوجين؛ فمن الممكن أن يبدأ في ملاحظة تفاصيل لم يكن ينتبه إليها سابقا، بينما قد تشعر الزوجة بأن ملاحظاته المستمرة تحد من حريتها.

هنا قد يفسر الزوج انزعاجها على أنه رفض لوجوده، في حين قد تكون رسالتها ببساطة: "أحب أن تكون هنا، لكنني لا أريد أن أتوقف عن ممارسة حياتي بشكل طبيعي لأنك موجود".

لذلك لا يكون الخلاف دائما متعلقا بمدى الحب أو الرغبة في القرب، وإنما بقدرة كل طرف على احترام وقت الآخر وحدوده، والحفاظ على مساحة شخصية مريحة داخل الحياة المشتركة.

المشكلة ليست في الخروج.. ولا في البقاء

المشكلة في كثير من الأحيان ليست في خروج الزوج من المنزل ولا في بقائه، وإنما في كيفية تحقيق التوازن بين القرب والمساحة الشخصية.

فالعلاقة الصحية لا تقتضي أن يقضي الزوجان كل أوقاتهما معا، كما لا تعني أن يعيش كل منهما بمعزل عن الآخر؛ إذ يمكن للأصدقاء والهوايات والاهتمامات والوقت الخاص أن تكون جزءا طبيعيا من الحياة الزوجية، ما دامت لا تتحول إلى إهمال أو هروب من المسؤوليات.

وهذا يفسر لماذا تشتاق الزوجة إلى زوجها عندما يغيب، ثم تحتاج إلى بعض الخصوصية عندما يكون موجودا لساعات طويلة، من دون أن يكون في ذلك تناقض.

فالغياب يجعلها تفتقد حديثه ورفقته، بينما يكشف الحضور المستمر اختلاف العادات والتوقعات وتفاصيل الحياة اليومية.

إن الرسالتين في جوهرهما متكاملتان: "أحتاج إليك، وأحتاج أيضا إلى مساحتي". والمطلوب ليس اختيار أحدهما، بل أن يجد الطرفان مساحة كافية للقرب والاستقلال داخل العلاقة.

إذن ماذا تريد الزوجة عندما تقول "ابق في المنزل"؟

هذه العبارات ليست حرفية دائما؛ فعندما تقول الزوجة "أريدك أن تقضي وقتا معي" فهذا يعني أن حاجتها الحقيقية هي أن تشعر بقرب الزوج واهتمامه.

وبالمثل عندما يقول الزوج "أريد أن أخرج "، فإنه لا يقصد الابتعاد عنها، وإنما يعبر عن حاجته إلى مساحة خاصة أو بعض الوقت لنفسه بعيدا عن روتين الحياة اليومية.

لذلك ربما لا يكون السؤال الأهم هو: "كم ساعة نقضيها معا؟"، بل: "كيف نقضي هذه الساعات؟ ". فتناول الطعام معا، أو المشي، أو مشاهدة برنامج يستمتع به الطرفان، أو ممارسة أنشطة مشتركة من شأنه أن يمنح الوقت قيمة أكبر من مجرد الوجود في المكان نفسه.

وفي الوقت نفسه يظل الطرفان بحاجة إلى وقت خاص يمارس فيه كل واحد منهما حياته واهتماماته من دون أن يفسر الآخر ذلك على أنه رفض أو ابتعاد.