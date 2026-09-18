علاج إضافي للاكتئاب يرتبط بتحسن الوظيفة الجنسية

خبرني - أظهرت دراسة جديدة أن إضافة عقار "لوماتيبرون" إلى مضادات الاكتئاب قد تحسن أعراض الاكتئاب والوظيفة الجنسية لدى المرضى الذين لم يستجيبوا بشكل كاف للعلاج.

وشملت الدراسة 480 مريضا باضطراب الاكتئاب الجسيم، تلقى بعضهم جرعة يومية قدرها 42 ملغ من "لوماتيبرون" إلى جانب مضادات الاكتئاب، بينما تلقى آخرون دواء وهميا. وبعد 43 يوما من العلاج، سجلت المجموعة التي تلقت "لوماتيبرون" تحسنا ملحوظا في أعراض الاكتئاب والوظيفة الجنسية مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وشملت التحسينات عدة جوانب من الوظيفة الجنسية، من بينها الرغبة والإثارة والنشوة والمتعة. وكان 82.5% من المشاركين يعانون خللا في الوظيفة الجنسية عند بدء الدراسة، بينما أفاد أكثر من ربعهم بعودة الوظيفة الجنسية إلى المستوى الطبيعي بحلول نهاية فترة العلاج.

وظهر التحسن لدى الرجال والنساء، مع ملاحظة استفادة أكبر لدى النساء، إلا أن الباحثين أكدوا الحاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من هذا الاختلاف. كما أبلغ المرضى من كلا الجنسين عن تحسن في المتعة والإثارة الجنسية.

وقادت الدراسة الدكتورة أنيتا إتش. كلايتون، وهي طبيبة نفسية في نظام UVA Health الصحي، ونشرت نتائجها في مجلة Clinical Psychiatry.

العلاقة بين الاكتئاب والوظيفة الجنسية

يعاني نحو 68% من المصابين باضطراب الاكتئاب الجسيم خللا في الوظيفة الجنسية، وفقا للباحثين. ولا يرتبط هذا الخلل بالاكتئاب نفسه فقط، إذ يمكن أن يكون أيضا من الآثار الجانبية لبعض مضادات الاكتئاب، خصوصا مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، ما قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج.

ويعرف "لوماتيبرون" بأنه دواء مضاد للذهان من الجيل الثاني، ويستخدم لعلاج الفصام ونوبات الاكتئاب المرتبطة بالاضطراب ثنائي القطب، كما يستخدم كعلاج إضافي لمضادات الاكتئاب لدى البالغين المصابين باضطراب الاكتئاب الجسيم عندما لا يكون التحسن كافيا.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن إضافة "لوماتيبرون" قد تكون خيارا علاجيا لبعض المرضى الذين لا يستجيبون بشكل كاف لمضادات الاكتئاب، خصوصا من يهتمون بتجنب المشكلات المرتبطة بالوظيفة الجنسية. ومع ذلك، لا تعني النتائج أن الدواء سيحسن الوظيفة الجنسية لدى جميع المرضى، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج.