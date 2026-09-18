لماذا تزداد آلام القلب في فصل الخريف؟

خبرني - عددت طبيبة أمراض القلب الروسية، إيرينا تاراسوفا، بعض الأسباب التي تزيد من آلام القلب والصدر في فصل الخريف.

تفاوت درجات الحرارة

في الخريف نواجه انخفاضا في درجات الحرارة وتقلّبات فيها، وقد يؤدي التعرّض المفاجئ للبرودة عند الخروج من مكان دافئ إلى الهواء البارد إلى تشنّج الأوعية الدموية، ما يسب ارتفاع ضغط الدم، وآلاما في منطقة الصدر أحيانا.

تقلبات الضغط الجوي

غالبا ما يُعتبر التأثر بالطقس وهما، لكنه من وجهة نظر طب القلب عملية قابلة للتفسير تماما، فعندما يتغيّر الضغط الجوي، يتغيّر أيضا الضغط الجزئي للأكسجين في الهواء، ويُضطر القلب إلى العمل بشكل أكبر، وبالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن هذه التغيرات تؤثر على صحتهم بشكل ملحوظ.

نقص أشعة الشمس

يؤثر تقلّص ساعات النهار تأثيرا مباشرا على جهازنا الهرموني، إذ ينخفض مستوى هرمون السعادة "السيروتونين"، بينما يميل مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) إلى الارتفاع، ويُبقي التوتر المزمن الجسم في حالة من الإجهاد، مما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وتشنج الأوعية الدموية.

موسم نزلات البرد

تزداد في فصل الخريف الإصابات بالزكام ونزلات البرد، ما يؤثر سلبا على صحة القلب، كما أن العدوى تسبب عمليات التهابية في الجسم، ما يزيد من خطر تمزق لويحات تصلب الشرايين (إن وُجدت) وتكوّن جلطات دموية في الأوعية.