أميركا توافق على صفقة «إف-35» للسعودية بـ24.3 مليار دولار.. 48 طائرة شبحية

خبرني - وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية مقاتلات إف-35، في صفقة ضخمة تأتي في خضم الحرب في الشرق الأوسط، وتجعل من المملكة أول دولة في المنطقة بعد إسرائيل، تحصل على هذه الطائرات الشبحية المتطورة.

وتعدّ هذه الصفقة الأحدث في سلسلة من عمليات شراء السلاح الكبرى التي أبرمتها السعودية هذه السنة. و

أتى الإعلان عنها بعد تعرّض المملكة في الأشهر الماضية لهجمات من إيران في إطار رد طهران على الحرب الأميركية الإسرائيلية، ومع تجدد النزاع بين الرياض والحوثيين اليمنيين.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها وافقت على بيع الرياض 48 طائرة إف-35 وتجهيزات مرتبطة بها، في صفقة تقدّر قيمتها بـ24,3 مليار دولار.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "البيع المقترح سيعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية، من خلال تعزيز دفاعها عن أراضيها، وتحسين التوافقية (التجهيزية) مع القوات الأميركية".

وأضافت أنها "ستعزز أيضا أسطول الطائرات العاملة لدى المملكة العربية السعودية، وتُحسّن قدراتها الدفاعية الذاتية في القتال جو-جو وجو-أرض".

وأخطرت الخارجية الكونغرس بالصفقة المقترحة التي تتطلب موافقة المشرعين الأميركيين. ولم تحدد الوزارة المهلة الزمنية لتسليم الرياض هذه الطائرات التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن".