وزنك يتغير على الميزان طوال اليوم؟.. السبب قد يفاجئك

خبرني - يتفاجأ كثيرون عند الوقوف على الميزان أكثر من مرة خلال اليوم وتتغير أرقام الوزن صعودًا أو هبوطًا، ما يثير القلق لدى البعض أو يدفعهم للاعتقاد بوجود زيادة أو فقدان سريع في الدهون.

لكن خبراء التغذية يؤكدون أن هذا التذبذب اليومي في الوزن أمر طبيعي في معظم الحالات، ويرتبط بعدة عوامل مؤقتة مثل كمية السوائل في الجسم، وتناول الطعام، ومستوى النشاط البدني، وليس بالضرورة تغييرًا حقيقيًا في كتلة الدهون



لماذا يتغير وزنك في يوم واحد؟

من الطبيعي أن يتغير وزنك ببضعة كيلوغرامات خلال يوم واحد، ويسلط تقرير نشره موقع "verywell health" الضوء على أسباب زيادة الوزن عمومًا خلال اليوم.

الطعام والشراب

يضيف الطعام والشراب وزنًا فعليًا قبل هضمه؛ فإن وزنت نفسك فور تناول وجبة، سيكون الرقم على الميزان أعلى مما كان عليه قبلها، وسيستمر هذا الوزن الإضافي حتى يُهضم الطعام ويُمتص بالكامل.

احتباس الماء

تدفع بعض الأطعمة الجسم للاحتفاظ بماء إضافي؛ فالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة أو السكر المضاف أو الصوديوم قد تزيد احتباس الماء، إذ يحتفظ الجسم بالماء لدعم عملية الهضم والاستفادة من العناصر الغذائية بعد تناول هذه الأطعمة.

الرياضة

التمارين الرياضية تجعل وزنك يرتفع أو ينخفض؛ فبعد التمرين، قد يحتفظ جسمك بالماء لدعم بناء العضلات وإصلاحها. لكن وزنك قد ينخفض مؤقتًا بعد تمرين مكثف بسبب التعرق الغزير وفقدان السوائل.

التغيرات الهرمونية

قد تسبب هرمونات معينة وزنًا إضافيًا؛ فبعض الهرمونات تساعد على التحكم بتوازن السوائل في الجسم، ما يعني أن بعضها قد يسبب احتباس السوائل وزيادة الوزن. وارتبطت هرمونات كالإستروجين والبروجستيرون والكورتيزول والألدوستيرون باحتباس الصوديوم والماء.

بعض الأدوية

قد تسبب أدوية معينة احتباس السوائل؛ فبدء دواء جديد قد يسبب زيادة مؤقتة في الوزن تتلاشى مع الوقت. وقد ارتبطت أدوية منها بعض المضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ومثبطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين، والستيرويدات، والنترات، والإنسولين، باحتباس الماء وزيادة الوزن على المدى القصير.

متى يجب القلق من تغيرات الوزن؟

رغم أن معظم تقلبات الوزن اليومية طبيعية، هناك حالات قد تستدعي الاتصال بمقدم رعاية صحية. فقد يزداد وزنك بسبب الوذمة، التي تتميز بتراكم سوائل زائدة في الجلد والأنسجة، وتسبب تورمًا قد يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة كفشل القلب أو الكلى.

وعلى العكس، قد تلاحظ فقدانًا مفاجئًا للوزن إن كنت مريضًا؛ فالإسهال أو التقيؤ الشديدان قد يسببان جفافًا وفقدانًا للوزن، ما يشير لحاجتك لمزيد من السوائل. اتصل بمقدم رعاية صحية إن استمر لديك تورم أو جفاف دون تحسن.

أفضل وقت لقياس الوزن

قد تلاحظ تغيرات في وزنك إن وقفت على الميزان عدة مرات خلال اليوم. لكن بما أن الوزن يتقلب طبيعيًا، فمن الكافي عادة وزن نفسك مرة واحدة يوميًا فقط عند محاولة إنقاص الوزن.

وقد تحصل على أدق قياس لوزنك إن وزنت نفسك صباحًا، بعد استخدام الحمام وقبل تناول الإفطار. وإن تعذّر عليك الوزن صباحًا، حاول وزن نفسك في الموعد ذاته يوميًا لتتبع تقدمك المحتمل.

وتُظهر الأبحاث أن قياس الوزن بانتظام قد يحسّن جهود إنقاص الوزن أو إدارته؛ ففي إحدى الدراسات، سجّل من يزنون أنفسهم يوميًا إنقاصًا أكبر بكثير في الوزن مقارنة بمن لا يفعلون ذلك.