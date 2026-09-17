26 قتيلا في أعمال عنف في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

خبرني - قُتل 26 شخصا وجُرح 82 آخرون في أعمال عنف عرقية وقعت في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وفق ما أفادت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في المنطقة الخميس.

وقالت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، إن أعمال العنف التي وقعت الثلاثاء في سوق، تأتي عقب مقتل رجل من قبيلة دينكا نقوك ورجل من قبيلة المسيرية في الشهر الحالي في واقعتين منفصلتين "مما أدى إلى تصاعد التوتر بين المجموعتين".

وأشارت "يونيسفا" إلى أنها عززت وجودها الأمني في السوق والمناطق المحيطة بها فور اندلاع المواجهات، ونشرت قوات إضافية لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الموقف.

وتشهد أبيي، وهي منطقة غنية بالنفط يطالب بالسيادة عليها كلا البلدين وتدار بشكل مشترك منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، نزاعات قبيلية متكررة تسفر عن سقوط ضحايا؛ بسبب خلافات تاريخية حول مراعي الماشية ومصادر المياه.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسود فيه هدوء نسبي في جنوب السودان عقب اتفاق السلام الموقع عام 2018 الذي أنهى نزاعا مسلحا دام خمس سنوات، بينما تستعد البلاد لإجراء أول انتخابات منذ استقلالها في كانون الأول المقبل.