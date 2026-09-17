الأرصاد.. انخفاض طفيف على الحرارة الجمعة وأمطار متوقعة شمال الأردن

خبرني - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر يوم الجمعة بانخفاض قليل على درجات الحرارة، إذ يكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خصوصا في شمال ووسط المملكة.

وأضافت أن زخات من المطر يُتوقع هطولها خلال ساعات الصباح في شمال المملكة، قد تمتد أحيانا إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، فيما تكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً قد تثير الغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن الطقس ليلا يكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار المثار بفعل الرياح، ومن خطر تدني الرؤية في ساعات الليل المتأخرة، خصوصاً في المرتفعات الجبلية، نتيجة تشكل الضباب، داعية إلى الحذر من الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولاً مطرياً.

وبحسب النشرة، يكون الطقس يوم السبت معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما يميل الطقس ليلاً إلى البرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويكون لطيفاً في باقي المناطق.

وتوقعت الأرصاد ارتفاعاً قليلاً على درجات الحرارة يوم الأحد، مع بقاء الطقس معتدلاً في أغلب المناطق وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما يكون الطقس ليلاً لطيفاً في أغلب المناطق ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة يوم الاثنين، مع أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما يكون الطقس ليلاً لطيفاً في أغلب المناطق ومعتدلاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى متابعة آخر التحديثات والنشرات الجوية عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.