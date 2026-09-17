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عباس يخاطب قادة العالم عبر الفيديو بعد رفض واشنطن تأشيرته

  • 17 أيلول 2026
  • 23:15
عباس يخاطب قادة العالم عبر الفيديو بعد رفض واشنطن تأشيرته

خبرني - وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، على أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمته عبر الفيديو خلال اجتماع قادة العالم الأسبوع المقبل، بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول إلى نيويورك.

وأيد القرار 152 دولة، فيما عارضته ثلاث دول وامتنعت أربع عن التصويت، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ويأتي القرار بعد رفض واشنطن، للعام الثاني على التوالي، منح عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذت الإجراء ذاته العام الماضي، ما اضطر عباس إلى مخاطبة هيئة القادة العالميين عبر الفيديو.

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