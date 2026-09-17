بعد استدراجه.. خمسينية تهدد شابا وتطالبه بـ1000 دينار وتقود مركبته

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة في الخمسينيات من عمرها، للاشتباه بتورطها في استدراج شاب بعد إيهامه بأنها بحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة، قبل أن تتطور الواقعة إلى تهديده ومطالبته بمبلغ مالي ومحاولة الاستيلاء على مركبته.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن الشاب التقى السيدة في ساعة متأخرة من الليل، حيث طلبت منه إيصالها إلى المستشفى بدعوى تعرضها لعارض صحي مفاجئ، فاستجاب لطلبها ونقلها.

إلا أن مسار الواقعة اتخذ منحى آخر لاحقًا، إذ بدأت السيدة بمطالبته بالمال، مهددةً إياه بافتعال مشكلات قد تنعكس على حياته الشخصية ونشاطه التجاري، ووصلت مطالباتها إلى نحو ألف دينار.

وعلى خلفية هذه التهديدات، غادر الشاب المكان واستعان بأحد أصحاب المحال التجارية المجاورة لمساعدته في إنهاء الموقف.

المركبة والأموال تدخل على خط القضية

ولم تتوقف الواقعة عند ذلك، إذ أقدمت السيدة لاحقا على قيادة مركبة الشاب بصورة مخالفة للقانون، بينما كانت السيارة تحتوي على وثائق شخصية ومبلغ مالي يقارب 400 دينار.

وعقب تقديم شكوى بالحادثة، باشرت الجهات الأمنية المختصة أعمال التحري وجمع المعلومات، مستفيدة من تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، والتي ساعدت في تحديد هوية السيدة وتعقبها.

وبعد عدة أيام، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، وجرى تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وتأتي الواقعة لتسلط الضوء على ضرورة توخي الحذر عند الاستجابة لطلبات المساعدة الطارئة، خصوصا عندما تتطور بشكل مفاجئ إلى مطالب مالية أو تهديدات، مع أهمية إبلاغ الجهات الرسمية فور التعرض لأي محاولة ابتزاز أو استغلال.