يارا السكري تؤكد ارتباطها العاطفي بأحمد العوضي

خبرني - أطلقت الفنانة المصرية يارا السكري تصريحات مفاجئة وجريئة، حول العلاقة العاطفية التي تجمعها بالفنان أحمد العوضي، فقد تواجد الثنائي بندوة فنية ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي، والتي أدارها الإعلامي نيشان، حيث وجه لهما سؤالاً حول طبيعة علاقتهما، مقصراً عليهما الإجابة قائلاً: "عليكما أن تعترفا بحبكما".

ومن جانبها تولت يارا الإجابة، وصرحت قائلة: "أغلبية الثنائيات الناجحة بمجال الفن كان بينهم علاقة عاطفية ومشاعر حب حقيقية"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بالتصفيق الحاد، ليعلق "نيشان" على تصريحها المثير للجدل قائلا "تعالوا نحتفل بالحب ونقول مبروك"، ليبارك بعدها للعوضي ويارا، في مشهد يعيد الحديث عن علاقة يارا بالفنان أحمد العوضي.



الغريب في الأمر أن شائعات الحب والارتباط كانت قد لاحقت الثنائي منذ أشهر عديدة، ليخرج بعدها النجم الشهير وينفي وجود أية علاقة عاطفية بينهما، إلا أن والده وضعه في حرج كبير، عندما صرح لوسائل إعلام محلية بأن نجله يعيش قصة حب عاطفية مع يارا السكري، ويستعدان للزواج قريباً.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي ويارا السكري قدما معاً عدداً من الأعمال الدرامية الناجحة كان آخرها مسلسل "على كلاي"، الذي شارك في بطولته درة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وانتصار، وريم سامى، وصفوة، ومحمود البزاوى، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.