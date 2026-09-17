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رائحة ميسي تضعه في موقف محرج مع نجله بعد نهائي كامبيونيس

  • 17 أيلول 2026
  • 22:46
رائحة ميسي تضعه في موقف محرج مع نجله بعد نهائي كامبيونيس

خبرني - توج ليونيل ميسي باللقب التاسع والأربعين في مسيرته، بعدما قاد إنتر ميامي الأميركي للفوز 2-0 على كروز أزول في نهائي كأس كامبيونيس 2026.

الأسطورة الأرجنتينية افتتح التسجيل برأسية رائعة، قبل أن يصنع الهدف الثاني لكاسيميرو في الشوط الثاني، ليحقق لقبه الخامس بقميص النادي الأميركي.

وعقب المباراة بدا ميسي مبتهجاً بشكل واضح، واحتفل على أرض الملعب برفقة عائلته وأحبائه، في لقطة خطفت الأنظار جمعته بنجله الأصغر سيرو.

سيرو الذي حضر مرتدياً قميص والده، اقترب ليعانق ليونيل بعدما ناداه، لكنه فوجئ برائحة قميص المباراة المتعرق، ليضع يده على ظهر والده ثم يشمها وتظهر على وجهه علامات الاشمئزاز الطريفة، ما أثار ضحك ميسي.

كما شارك ميسي لحظة مميزة مع نجليه الأكبرين تياغو وماتيو، حيث ظهر متشبثاً بهما محاولاً الحفاظ على توازنه بعد الإرهاق الشديد من شدة النهائي.

ويستعد ميسي الآن للانضمام إلى منتخب الأرجنتين في وداع عاطفي لجماهيره بعد إعلان اعتزاله الدولي مؤخراً.

 

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