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الأمير هاري يظهر علانية للمرة الأولى منذ عودته إلى بريطانيا

  • 17 أيلول 2026
  • 22:45
الأمير هاري يظهر علانية للمرة الأولى منذ عودته إلى بريطانيا

خبرني - ألقى الأمير هاري كلمة في حفل خيري وحضر حفل توزيع جوائز في لندن الخميس في أول ظهور علني له منذ عودته برفقة زوجته ميجان إلى بريطانيا بعد أن قضى 6 سنوات في كاليفورنيا.

وانتقل الأمير هاري، وهو الابن الأصغر للملك تشارلز، برفقة زوجته ميجان وأطفالهما الأمير آرتشي (سبعة أعوام) والأميرة ليليبيت (خمسة أعوام) إلى بريطانيا الشهر الماضي، في خطوة فاجأت حتى أفراد أسرتهما.

وحضر الأمير الحفل الافتتاحي لجوائز إنفكتوس سبيريت في لندن، وهي جوائز مرتبطة بألعاب إنفكتوس، وهي المسابقة الرياضية للمحاربين القدامى الجرحى والمصابين والمرضى التي أسسها هو بنفسه.

وألقى هاري كلمة في وقت سابق في فعالية ركزت على الارتقاء برعاية الأطفال الذين لحقت بهم إصابات في الصراعات نظمتها منظمة (إنقاذ الطفل) الخيرية وكلية إمبريال بلندن.

وجاء ظهوره في يوم حافل بالنسبة للعائلة الملكية البريطانية، إذ استضاف الملك تشارلز مؤتمرا لقادة الذكاء الاصطناعي وسط انتقادات من شقيق زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا، والذي سيصدر كتابا على حلقات في صحيفة ديلي ميل.

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