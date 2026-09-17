تحذير علمي.. الأطعمة الجاهزة قد ترفع خطر أمراض القلب

خبرني - قد تبدو الوجبات السريعة أو الأطعمة الجاهزة خيارًا عمليًا وسهلًا في الحياة اليومية، إلا أن دراسة حديثة حذّرت من أن بعض هذه المنتجات قد لا يقتصر تأثيرها على طول مدة صلاحيتها فقط، بل قد يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

دراسة فرنسية واسعة النطاق

وأجرى باحثون في فرنسا دراسة كبيرة شملت متابعة عادات تناول الطعام لأكثر من 112 ألف شخص لمدة تصل إلى ثماني سنوات، بهدف فهم العلاقة بين المواد الحافظة الغذائية والصحة القلبية، بحسب ما نقله تقرير نشره موقع "Health Day".



وأظهرت النتائج وجود ارتباط بين بعض المواد الحافظة الشائعة وزيادة معدلات ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الوعائية.

زيادة خطر الإصابة بأمراض أخرى مزمنة

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كميات من المواد الحافظة غير المضادة للأكسدة، المستخدمة لمنع نمو العفن والبكتيريا، كانوا أكثر عرضة بنسبة 29% للإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما ارتفع لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الذبحة الصدرية بنسبة 16%.

كما أظهرت النتائج أن من استهلكوا كميات أكبر من المواد الحافظة المضادة للأكسدة، والتي تُستخدم لمنع تغير لون الطعام، كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%.

مواد حافظة محددة

وحدّد الباحثون ثمانية أنواع من المواد الحافظة ارتبطت بارتفاع ضغط الدم، من بينها نترات الصوديوم وبوتاسيوم سوربات وحمض الستريك.

كما لفتت الدراسة إلى مادة "حمض الأسكوربيك" والمعروفة أيضًا باسم E300، والتي تدخل في أطعمة محفوظة مثل اللحوم المصنعة والجيلي والمربى والمخبوزات الجاهزة، وارتبطت هذه الأطعمة بشكل خاص بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

نصائح بتقليل الاستهلاك

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تدعم التوصيات الصحية التي تدعو إلى تقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، والحد من المواد المضافة غير الضرورية قدر الإمكان، حفاظًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

وبهذا، تسلّط الدراسة الضوء على أن بعض المكونات الشائعة في الأطعمة الجاهزة والمعلبة قد تحمل آثارًا صحية طويلة المدى، ما يجعل اختيار الطعام الطبيعي وتقليل الأطعمة المصنعة خطوة مهمة للوقاية من أمراض القلب.