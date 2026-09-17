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ألمانيا تبدأ عهد كلوب بقميص كلاسيكي عمره 36 عاماً

  • 17 أيلول 2026
  • 22:16
ألمانيا تبدأ عهد كلوب بقميص كلاسيكي عمره 36 عاماً

خبرني - سيرتدي المنتخب الألماني قميصاً كلاسيكياً يعود إلى العام 1990 وذلك في أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد يورغن كلوب أمام هولندا ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية نهاية الشهر الجاري.

وسيلعب منتخب ألمانيا بالقميص الاحتياطي الذي ارتداه في نصف نهائي كأس العالم 1990 أمام إنجلترا والتي انتهت بفوزه بركلات الترجيح قبل أن يتغلب على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف أندرياس بريمه.

وستتوقف علاقة المنتخب الألماني الوثيقة بشركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية بعد عقود من الشراكة، إذ سيبدأ "المانشافت" بارتداء ملابس من تصميم شركة "نايكي" الأميركية العام المقبل.

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